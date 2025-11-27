Lula da Silva publicou no Diário Oficial da União (DOU) a sanção integral da Lei 15.272Ricardo Stuckert
Lula sanciona lei sobre conversão de flagrante em prisão preventiva
Texto também trata sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do preso
Lula sanciona lei sobre conversão de flagrante em prisão preventiva
Texto também trata sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do preso
Haddad cita megaopoeração que mira Refit para pedir aprovação de projeto sobre devedor contumaz
Proposta prevê medidas contra empresas e pessoas que deixam de pagar impostos de forma reiterada
Projeto contra devedores como a Refit está parado no Congresso; entenda ponto a ponto
Proposta visa impedir o funcionamento de negócios que usam sonegação de impostos como estratégia
Audiência sobre extradição de Zambelli é adiada para dezembro; saiba o motivo
Advogado informou mudança de data em suas redes sociais
Bolsonaro recebe Jair Renan e Michelle em primeiras visitas após início da execução da pena
Ex-presidente, preso desde o último sábado (22), já havia sido visitado pelos filhos Flávio e Carlos, e pela ex-primeira-dama
Saiba quem é Ricardo Magro, dono do grupo considerado maior devedor de impostos do Brasil
Empresário é ex-advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.