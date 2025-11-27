Deputada está presa em Roma por decisão da Corte de Apelação, que apontou risco de fuga - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputada está presa em Roma por decisão da Corte de Apelação, que apontou risco de fugaBruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 27/11/2025 10:36

A audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que estava marcada para esta quinta-feira (27) na Corte de Apelação de Roma, foi adiada para 4 de dezembro. A mudança ocorreu devido a uma greve de servidores públicos na Itália.

Fábio Pagnozzi, advogado de Zambelli, informou o adiamento em suas redes sociais.

Enquanto isso, minha cliente segue presa injustamente na Itália, em virtude de ordem de um juiz sancionado pelo governo Trump. Libertà per Zambelli, @giorgiameloni. pic.twitter.com/neDNSWLTIK — Fabio Pagnozzi (@fabiopagnozzidr) November 27, 2025

A deputada está presa em Roma por decisão da Corte de Apelação, que apontou risco de fuga. Ela deixou o Brasil após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar sua prisão em junho. Ela foi condenada em dois processos.

Na primeira ação, recebeu pena de dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, junto ao hacker Walter Delgatti Neto, que afirmou ter sido contratado por ela para inserir documentos falsos no sistema, entre eles, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na segunda condenação, Zambelli recebeu pena de cinco anos e três meses, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, com perda do mandato após o trânsito em julgado. Desde a fuga, o governo brasileiro abriu um processo de extradição contra a deputada, em cooperação com as autoridades italianas.