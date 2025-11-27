Jair Renan foi o primeiro a chegar na Superintendência da Polícia Federal para se encontrar o ex-presidenteReprodução / X
Jair Renan foi o primeiro a chegar para se encontrar com o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, às 9h15. Michelle está no local desde 9h23 e, inicialmente, ficou dentro do carro. Ela entrou no prédio 20 minutos depois de ter chegado.
Desde que foi preso no último sábado (22), Bolsonaro já recebeu visitas de Michelle e dos filhos Flávio e Carlos, mas Jair Renan é o primeiro a encontrá-lo após Moraes determinar o trânsito em julgado da ação penal do golpe e o início do cumprimento da pena de 27 anos e três meses de prisão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.