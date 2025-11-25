Flávio Bolsonaro visitou o pai nesta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal - Evaristo Sa / AFP

Publicado 25/11/2025 15:27 | Atualizado 25/11/2025 15:28

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, nesta terça-feira (25). Segundo ele, o ex-presidente, que cumpre prisão preventiva , pediu que os presidentes das duas casas legislativas sejam cobrados para dar andamento no PL da anistia.

De acordo com Flávio, Jair pediu que eles cobrassem dos políticos de direita que pressionem os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e Senado, Davi Alcolumbre para que o PL da Anistia seja colocado em votação.

Flávio também contou que Bolsonaro teve uma crise de soluços. "Aqui ele fica sozinho na sala, a Michelle falou pra gente ontem, durante o nosso evento no PL, porque é ela que cuida dele de noite, quando ele tem uma crise de soluço. Ele teve outra crise de soluço de ontem pra hoje".

Saúde propositalmente desgastada

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, nesta terça-feira (25). Segundo ele, o ex-presidente, que cumpre prisão preventiva, teve a saúde "propositalmente desgastada".

"A saúde emocional dele já vem sendo propositalmente desgastada há muito tempo. É um processo que eu acredito que seja premeditado. Mas a gente está aqui pra fazê-lo não desistir. Esse é o nosso papel. Eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo", disse.

Carlos Bolsonaro durante entrevista após visitar o pai na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal Reprodução / X

Carlos garantiu que Bolsonaro está "extremamente sensível e devastado psicologicamente. Nossa função é entrar ali e dar força pra ele. Eu consegui dar um abraço de filho para o pai". O vereador ainda disse que o ex-presidente está se alimentando pouco.

Prisão preventiva

Bolsonaro cumpre, na Superintendência da PF no Distrito Federal, o terceiro dia de prisão preventiva por ter violado medidas cautelares.

O ex-chefe do Executivo danificou a tornozeleira eletrônica utilizada na prisão domiciliar. Além disso, Flávio convocou uma vigília em frente ao seu condomínio, o que foi avaliado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como tentativa de fuga.

No último domingo (23), Moraes autorizou visitas de familiares e médicos a Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira a visitar o marido por duas horas ainda no domingo.

O ex-presidente também recebeu visitas de seus advogados e do médico Cláudio Birolini, que acompanha o seu quadro clínico. Bolsonaro também tem à sua disposição plantão médico da própria PF por ordem de Moraes.