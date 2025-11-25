Flávio Bolsonaro visitou o pai nesta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito FederalEvaristo Sa / AFP
Bolsonaro quer que aliados cobrem Motta e Alcolumbre por PL da Anistia, diz filho do ex-presidente
Flávio e Carlos Bolsonaro foram visitar o pai nesta terça-feira (25), na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal
Bolsonaro quer que aliados cobrem Motta e Alcolumbre por PL da Anistia, diz filho do ex-presidente
Flávio e Carlos Bolsonaro foram visitar o pai nesta terça-feira (25), na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal
STF estabelece fim do processo de Bolsonaro, Torres e Ramagem
Próximo passo será execução das penas; réus não apresentaram embargos
Após defender Bolsonaro, prefeito de São Paulo diz ser 'difícil entender' rompimento da tornozeleira
Ricardo Nunes adotou tom de cautela após a divulgação do vídeo em que o dispositivo aparece queimado por ferro de solda
Pesquisa CNT: Lula está à frente; Tarcísio e Ratinho são os adversários mais competitivos no 2º turno
Ex-presidente Jair Bolsonaro se mantém com a maior rejeição para a eleição presidencial de 2026
Cerca de 75% dos brasileiros veem risco real de disseminação de desinformação, aponta pesquisa
Pelo menos 72% dos entrevistados consideram que o mundo está mais perigoso
Prefeitura de São Paulo pede que TJ suspenda liberação para mototáxi e alega risco de colapso na saúde
Serviço será retomado no dia 11 de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.