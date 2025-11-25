Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda de Jair BolsonaroWilson Dias/Agência Brasil
'Tarifar o mundo inteiro foi uma inabilidade de Trump', afirma ex-ministro de Bolsonaro
Paulo Guedes também disse que presidente norte-americano ganha mesmo quando erra
Prefeitura de São Paulo pede que TJ suspenda liberação para mototáxi e alega risco de colapso na saúde
Serviço será retomado no dia 11 de dezembro
Cidades decretam estado de emergência após chuva causar destruição em Santa Catarina
Mais de 800 casas foram afetadas
PF marca depoimento de ex-presidente do BRB sobre negociação com Banco Master
Investigação aponta que a gestão do empresário realizou atos suspeitos de irregularidades para repassar R$ 12,2 bilhões por meio da compra de carteiras de crédito consignado inexistentes
Vídeo! Incêndio em ministério deixa seis feridos em Brasília
Fogo teve início após explosão em subestação de energia
Deputado apresenta projeto para dificultar fuga de quem tiver passaporte apreendido
Segundo o texto, Interpol deve ser alertada sobre medidas
