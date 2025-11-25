Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro - Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 25/11/2025 14:43 | Atualizado 25/11/2025 14:44

Tarifar o mundo inteiro foi uma inabilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 25, o economista Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro (PL) e sócio fundador da gestora YvY Capital. Ele ponderou, no entanto, que mesmo quando erra, o presidente norte-americano ganha.

"Para mim, a economia é reativa. É assim, o Trump botou o tarifário e qual é o efeito? Você meteu a tarifa lá, sobe o preço lá e desce o preço aqui", disse Guedes. Nesse ambiente, na hora que a tarifa é imposta, "o negócio volta para cá, desce o preço aqui e sobe lá". "Machucou lá um pouquinho, ele tira aí meia dúzia. Não é porque houve uma grande reconfiguração. Não é nada disso. Isso aqui machucou um pouco. Alivia isso aí", comentou o ex-ministro.

Guedes disse que as democracias que estão balançando, não o capitalismo. "O capitalismo venceu", comentou o ex-ministro em palestra durante evento do UBS Wealth Management.

"Está havendo onda conservadora no Ocidente", disse Guedes, citando os Estados Unidos, Argentina, Bolívia e Canadá como países. No caso do Canadá, Guedes ressaltou que por causa das disputas com o Trump, venceu um presidente com a tese do nacionalismo. "Essa tsunami conservadora é o espírito do nosso tempo."

Guedes comentou em diversos momentos que a ordem mundial mudou. Ele disse que tem ficado calado há algum tempo, "porque não ajuda jogar contra". "O Brasil vai ser disputado como potência".