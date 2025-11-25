Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique CostaDivulgação/ Agência Brasília
PF marca depoimento de ex-presidente do BRB sobre negociação com Banco Master
Investigação aponta que a gestão do empresário realizou atos suspeitos de irregularidades para repassar R$ 12,2 bilhões por meio da compra de carteiras de crédito consignado inexistentes
Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos
Explosão ocorreu durante manutenção em subestação de energia
Deputado apresenta projeto para dificultar fuga de quem tiver passaporte apreendido
Segundo o texto, Interpol deve ser alertada sobre medidas
Quatro réus do Núcleo 1 apresentam novos recursos em ação do golpe
Defesas de generais e do almirante Garnier insistem na inocência e tentam reverter condenações no STF
Defesa de Bolsonaro prepara novo recurso ao STF para tentar reverter condenação
Ex-presidente foi sestenciado a 27 anos e três meses de prisão
Ex-presidente Bolsonaro recebe visita de Flávio e Carlos na PF
Ex-mandatário foi preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica e seu filho convocar uma vigília
