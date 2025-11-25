Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa - Divulgação/ Agência Brasília

Publicado 25/11/2025 12:55

A Polícia Federal (PF) marcou para a próxima segunda-feira (1º) o depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa sobre a negociação de compra do Banco Master. O interrogatório foi agendado após um pedido da própria defesa, conduzida pelo advogado criminalista Cléber Lopes.

Ele foi alvo de busca e apreensão na Operação Compliance Zero e foi afastado do comando do banco por ordem judicial.

A investigação da PF aponta que a gestão de Paulo Henrique Costa realizou atos suspeitos de irregularidades para repassar R$ 12,2 bilhões para o Banco Master, por meio da compra de carteiras de crédito consignado inexistentes.

A PF afirma que houve falhas graves nas ações do BRB porque os ativos comprados continham falhas grotescas que não foram analisadas criteriosamente. No depoimento, a PF busca esclarecer a motivação da cúpula do banco nessas operações.

A investigação aponta que o BRB optou deliberadamente por injetar dinheiro para socorrer o Master, sem tomar os cuidados necessários nas operações.