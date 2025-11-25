Fumaça do incêndio ocupou alguns andares do prédio, que foi evacuadoReprodução / Redes sociais / Agência Brasil
Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos— Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2025
Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/QsxNjBvY6k
Por volta de 9h40, uma equipe terceirizada fazia a manutenção da subestação, quando houve a explosão com princípio de incêndio. No momento, não há mais fumaça no interior do bloco, mas ele segue interditado pelas equipes de segurança.
Incêndio em ministério deixa seis feridos em Brasília— Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2025
Divulgação / CBMDF pic.twitter.com/Q2dsXBYW5q
A fumaça do incêndio ocupou alguns andares do prédio, que foi evacuado. O Corpo de Bombeiros atendeu 27 vítimas no local, a maioria com sintomas leves de intoxicação por fumaça. Das seis pessoas encaminhadas para os hospitais, três trabalham nos ministérios e outras três eram funcionários da empresa terceirizada, entre eles, a vítima de queimaduras.
Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que a ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão da intervenção realizada e que as equipes de brigada atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação. A Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI, responsável pela gestão administrativa do bloco C, orientou aos trabalhadores que atuam no local que cumpram a jornada de hoje em teletrabalho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.