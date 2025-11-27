Fábio Schlichting lecionava português e inglês desde 2023 na Escola Suíço-Brasileira de São PauloReprodução
Corpo de professor de escola de elite é encontrado carbonizado em terreno baldio em SP
Fábio Schlichting, de 41 anos, tinha sido visto pela última vez no início da madrugada de sábado (22), próximo do prédio onde morava
Aécio Neves assume presidência nacional do PSDB e sinaliza possível apoio a Tarcísio em 2026
Durante a cerimônia, deputado ressaltou sua admiração pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pela tradição política do partido
PL suspende salário e atividades de Bolsonaro após cumprimento de pena na prisão
Remuneração do ex-presidente chegava a R$33 mil
Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF
STF divulgou ata das audiências de custódia dos condenados
Novo mecanismo do Pix reforça combate a golpes e não afeta sigilo ou rotina dos usuários
MED 2.0 rastreia apenas transações suspeitas após a contestação da vítima e não tem relação com a Receita Federal, o monitoramento fiscal ou a criação de impostos
Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Filhos do ex-presidente disseram que episódios começaram à noite
