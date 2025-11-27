Fábio Schlichting lecionava português e inglês desde 2023 na Escola Suíço-Brasileira de São Paulo - Reprodução

Publicado 27/11/2025 20:49

O corpo de um professor de uma escola de elite de São Paulo foi encontrado parcialmente carbonizado na zona sul da capital paulista, na manhã de sábado, 22. Fábio Schlichting, de 41 anos, tinha sido visto pela última vez no início da madrugada, próximo do prédio onde morava dirigindo seu veículo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo do professor foi localizado em um terreno baldio, na Estrada do Jararau, que fica na Chácara Nani. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que a vítima estava caída e com marcas de violência no corpo.

O carro do professor também foi localizado na mesma região que o corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio. O registro foi feito pelo 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, mas a investigação está sendo realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A perícia compareceu ao local onde o corpo foi encontrado. Segundo a secretaria, trabalhos de campo e de inteligência estão sendo feitos para que os fatos sejam esclarecidos. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta reportagem.

Fábio lecionava português e inglês desde 2023 na Escola Suíço-Brasileira de São Paulo, um colégio de elite. Procurada pelo Estadão, a escola informou que não se manifestaria sobre o caso. O professor também dava aulas de inglês jurídico na Bilingual Minds, uma consultoria especializada em ensino bilíngue, que lamentou a morte.

Ele também era advogado, com atuação no Estado de São Paulo. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Jabaquara/Saúde, lamentou a morte de Fábio nas redes sociais. "A diretoria e toda a advocacia jabaquarense se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor", afirmou.

O professor e advogado foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 26.