Tarcísio acrescentou que a operação 'nasce do inconformismo com os débitos dos devedores contumazes'Reprodução / Redes sociais
Fraudes investigadas em operação contra Grupo Refit somavam R$ 350 milhões por mês, diz Tarcísio
Governador afirma que esquema desviava receitas públicas por meio de empresas de fachada e offshores
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de sábado (29)
Zanin autoriza julgar ação que acusa deputados do PL de corrupção
Segundo a PGR, eles cobravam propina para liberar emendas
Hugo Motta escolhe relator do projeto de lei do devedor contumaz
Anúncio do deputado escolhido foi feito em publicação no perfil do presidente da Câmara no X (antigo Twitter)
Anvisa manda recolher lava-roupas líquido da Ypê por contaminação
Agência detectou a presença de bactéria nos produtos
Corpo de professor de escola de elite é encontrado carbonizado em terreno baldio em SP
Fábio Schlichting, de 41 anos, tinha sido visto pela última vez no início da madrugada de sábado (22), próximo do prédio onde morava
Aécio Neves assume presidência nacional do PSDB e sinaliza possível apoio a Tarcísio em 2026
Durante a cerimônia, deputado ressaltou sua admiração pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pela tradição política do partido
