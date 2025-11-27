Segundo a defesa, o ex-presidente não usou o celular nem fez contato visual com o aparelho do parlamentarFernando Frazão / Agência Brasil
Defesa diz que Bolsonaro não usou celular durante visita de Nikolas
STF deu prazo para ex-presidente explicar suposto uso de aparelho
'Vou atrás do pino para não deixar a granada explodir', diz relator sobre indicação de Messias
Nome do advogado-geral da União enfrenta resistências no Senado
Lula comemora criação de universidades do esporte e dos indígenas
Instituições terão sede em Brasília
Instituto de Petróleo e Gás cobra rapidez na tramitação do projeto sobre devedor contumaz
IBP afirma que apoia megaoperação contra fraudes no setor de combustíveis e diz que o combate estrutural a organizações criminosas depende de uma resposta legislativa imediata
Fraudes investigadas em operação contra Grupo Refit somavam R$ 350 milhões por mês, diz Tarcísio
Governador afirma que esquema desviava receitas públicas por meio de empresas de fachada e offshores
CPMI do INSS não vota convocação de Jorge Messias
Motivo é falta de consenso entre parlamentares
