Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também justificou o pedido pela 'relevância do papel público exercido pelo ex-presidente'Lula Marques/ Agência Brasil
Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro
No pedido, Sóstenes Cavalvante (RJ) justifica a solicitação com base nos laços de amizade com o ex-chefe do Executivo
Congresso aprova crédito de R$ 42 bilhões para Previdência e Bolsa Família
Do valor previsto, 52% vai para Seguridade Social e 47% para a assistência social
Como se proteger de golpes em sites fraudulentos na Black Friday
Golpes virtuais dispararam com o uso de inteligência artificial, deepfakes e sites falsos altamente sofisticados. Com a chegada da Black Friday, eles tendem a se intensificar
Congresso derruba 56 vetos ao PL do licenciamento ambiental
Governo conseguiu acordo para adiar a votação de parte das objeções presidenciais; texto foi apelidado pelos críticos de 'PL da Devastação'
Gleisi afirma que derrubada de vetos ao licenciamento ambiental contraria esforços da COP30
Ministra critica decisão do Congresso e alerta para impactos na proteção dos biomas e na credibilidade climática do país
Empresário preso por matar gari nega confissão e diz que andava armado por ameaça de ex-sócio
Acusado contesta versão apresentada pela investigação e afirma ter sido pressionado durante depoimentos, enquanto o processo reúne novos relatos em audiência
