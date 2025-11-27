Judiciário determinou que a prefeitura de São Paulo deve regulamentar a circulação de mototáxis no prazo de 90 diasPaulo Pinto/Agência Brasil
Justiça nega pedido para suspender decisão que derrubou proibição de mototáxi em São Paulo
Em coletiva de imprensa nesta quinta (27), prefeito Ricardo Nunes afirmou que a liberação irá representar uma 'carnificina' na cidade
Justiça nega pedido para suspender decisão que derrubou proibição de mototáxi em São Paulo
Em coletiva de imprensa nesta quinta (27), prefeito Ricardo Nunes afirmou que a liberação irá representar uma 'carnificina' na cidade
Anderson Torres na Papuda: cela de 54 metros quadrados com cama de casal, TV e água quente
Espaço tem capacidade para quatro presos, mas será reservado exclusivamente ao ex-ministro
Funai: queda de vetos do PL de Licenciamento ameaça terras indígenas
Órgão diz que decisão do Congresso impede participação nos territórios
Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro
No pedido, Sóstenes Cavalvante (RJ) justifica a solicitação com base nos laços de amizade com o ex-chefe do Executivo
Congresso aprova crédito de R$ 42 bilhões para Previdência e Bolsa Família
Do valor previsto, 52% vai para Seguridade Social e 47% para a assistência social
Como se proteger de golpes em sites fraudulentos na Black Friday
Golpes virtuais dispararam com o uso de inteligência artificial, deepfakes e sites falsos altamente sofisticados. Com a chegada da Black Friday, eles tendem a se intensificar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.