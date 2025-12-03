No entendimento do ministro Nunes Marques, funcionamento das bets é regulado no âmbito federalFellipe Sampaio/STF
STF suspende leis municipais que autorizaram funcionamento de bets
Decisão foi do ministro Nunes Marques e será julgada pelo plenário
STF suspende leis municipais que autorizaram funcionamento de bets
Decisão foi do ministro Nunes Marques e será julgada pelo plenário
Mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada em SP passará por 4ª cirurgia
Tainara Souza Santos, de 31 anos, deverá realizar um enxerto nas áreas amputadas
Câmara: comissão aprova criação de Fundo Nacional da Igualdade Racial
PEC inclui na Constituição capítulo sobre promoção da igualdade racial
Inep divulga gabaritos preliminares do Enade 2025
Informações estão disponíveis no site do instituto
Anderson Torres e Ramagem são demitidos da PF após condenação
Perda do cargo público estava prevista na decisão do STF
Partido quer PEC contra decisão de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF
Na liminar, Gilmar retirou de 'todo cidadão' o direito de denunciar um crime de responsabilidade contra um ministro do STF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.