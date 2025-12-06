Lula tem desempenho acima da média entre pessoas com 60 anos ou mais, menos instruídos, nordestinos e católicosRicardo Stuckert
Datafolha: Nova pesquisa mostra estabilidade na avaliação do governo e do presidente Lula
Levantamento registra variações dentro da margem de erro e mantém tendências por faixa de renda, escolaridade e região observadas em pesquisas anteriores
DF: Mulher morre carbonizada em incêndio no quartel do Exército
Vítima era militar; 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) lamentou o ocorrido
Carlos Bolsonaro chora durante homenagem na Alesp e desabafa que pai é vítima de 'desumanidade'
Filho '02' de Jair Bolsonaro (PL) se emocionou durante a exibição de um vídeo que lembrou o episódio da facada em seu pai durante as eleições de 2018
Relator de PL sobre fim da escala 6x1 apresenta texto que pode ser contraponto à PEC
No texto, o parlamentar estabelece uma jornada de no máximo 40 horas semanais, com cinco dias de trabalho e dois de descanso
Divergências fazem PT retirar de resolução defesa de ministério exclusivo para segurança
O titular da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e secretários da pasta são contra a divisão do ministério, sob o argumento de que isso enfraqueceria até mesmo o combate ao crime organizado
Wolney pede para CGU investigar empresa que acompanhou licitação de dentro do ministério
Ministro da Previdência enviou ofício ao órgão de controle na noite desta sexta-feira
