Vítima foi identificada como Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos - Reprodução / Redes sociais

Vítima foi identificada como Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 06/12/2025 08:20

Uma mulher, identificada como Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos, morreu carbonizada, nesta sexta-feira (5), em um incêndio que atingiu o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) do Exército Brasileiro, no Setor Militar Urbano, no Distrito Federal. A vítima era cabo do Exército.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 16h. Ao chegar ao local, as equipes encontraram grande quantidade de fumaça e uma edificação em chamas. Segundo os militares, o local abrigava grande volume de material combustível.

Durante a fase de resfriamento dos materiais queimados, após apagarem as chamas, os socorristas encontraram um corpo carbonizado, do sexo feminino.



Em nota, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) lamentou o ocorrido. "O 1º Regimento de Cavaliria de Guaras manifesta profundo pesa pelo falecimento da Cabo Maria de Lourdes Freire Matos, cuja trajetória na instituição foi marcada por dedicação, profissionalismo e um compromisso exemplar com o serviço prestado na Fanfarra. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e irmãos de farda."

A matéria entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e com a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) e aguarda retorno.