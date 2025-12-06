Médica sofreu tentativa de estupro durante uma consulta na UBS Sérgio Arouca, na BahiaReprodução / Google Street View
Homem é preso em flagrante na Bahia após tentar estuprar médica em UBS
Criminoso avançou sobre a profissional durante uma consulta, mas foi contido a tempo por funcionários da unidade de saúde
PT organiza ato em memória do 8 de Janeiro nacionalmente e pretende criar tradição
Item faz parte da pauta de discussão do Diretório Nacional do partido
Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília
Kelvin Barros da Silva afirmou que matou Maria de Lourdes depois dela ter exigido o fim do relacionamento dele
Violência e censura afetam nove em cada dez professores brasileiros
Dados são da nova pesquisa do Observatório Nacional da Violência Contra Educadoras/es (ONVE), da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Corpo de mulher é encontrado em avançado estado de decomposição em lago no DF
Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada por um pescador
Nikolas Ferreira comenta escolha de Bolsonaro por Flávio: 'Há algo maior em jogo'
Deputado fez declaração em sua conta do X (antigo Twitter)
