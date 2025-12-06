Médica sofreu tentativa de estupro durante uma consulta na UBS Sérgio Arouca, na Bahia - Reprodução / Google Street View

Médica sofreu tentativa de estupro durante uma consulta na UBS Sérgio Arouca, na BahiaReprodução / Google Street View

Publicado 06/12/2025 17:19

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante em Salvador, na Bahia, suspeito de tentar estuprar uma médica durante um atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca, localizada no bairro de Paripe. Segundo a Polícia Civil do Estado, o homem avançou sobre a profissional durante a consulta, mas foi contido por funcionários da unidade de saúde até a chegada das autoridades. O caso aconteceu na quinta-feira, 4.

O criminoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de lesão corporal e agora se encontra à disposição da Justiça, destacou a polícia.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) disse que lamenta e repudia o episódio de violência e assédio sexual ocorrido na UBS e que a unidade prestou apoio psicológico e administrativo à profissional envolvida. A servidora foi encaminhada à Central de Flagrantes para oitiva e exame de corpo de delito.

"A UBS Sérgio Arouca, em décadas de funcionamento, nunca havia registrado um episódio semelhante", diz a nota.

A SMS informou ainda que iniciou uma revisão dos protocolos de segurança e vai incluir câmeras e alarmes na UBS para reforçar a segurança dos profissionais. A unidade de Sérgio Arouca também terá policiamento no local até que o novo sistema de vigilância seja instalado completamente.