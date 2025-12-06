Após a ocorrência, por volta das 15h, os militares isolaram a área e acionaram a Polícia CivilDivulgação / CBMDF
Corpo de mulher é encontrado em avançado estado de decomposição em lago no DF
Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada por um pescador
Nikolas Ferreira comenta escolha de Bolsonaro por Flávio: 'Há algo maior em jogo'
Deputado fez declaração em sua conta do X (antigo Twitter)
Incêndio de grandes proporções atinge três galpões em BH
Chamas se iniciaram em área onde havia borracha e resina, danificando estruturas vizinhas e causando prejuízo estimado em R$ 1 milhão
Vídeo! Comerciante reage a assalto em loja em Curitiba; suspeito e cliente morrem
Caso aconteceu em uma loja de eletrônicos, que fica no bairro Alto Boqueirão
Receita Federal apreende R$ 1 milhão em medicamentos emagrecedores irregulares
Ações foram realizadas nos armazéns de cargas do Aeroporto de Brasília
Datafolha: Nova pesquisa mostra estabilidade na avaliação do governo e do presidente Lula
Levantamento registra variações dentro da margem de erro e mantém tendências por faixa de renda, escolaridade e região observadas em pesquisas anteriores
