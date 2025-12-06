Após a ocorrência, por volta das 15h, os militares isolaram a área e acionaram a Polícia Civil - Divulgação / CBMDF

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado, nesta sexta-feira (5), em estado avançado de decomposição, no Lago Paranoá, no Distrito Federal. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada por um pescador que viu o corpo boiando.

Após a ocorrência, por volta das 15h, os militares isolaram a área e acionaram a Polícia Civil. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte).

O delegado-chefe da 9ª DP, Roney Teixeira informou que a perícia deve confirmar as causas da morte e a data exata do falecimento da vítima.