Além das irregularidades referentes à legislação aduaneira, os produtos estavam sem a refrigeração apropriada - Reprodução

Além das irregularidades referentes à legislação aduaneira, os produtos estavam sem a refrigeração apropriadaReprodução

Publicado 06/12/2025 10:06

A Receita Federal no Aeroporto de Brasília apreendeu, em dois dias de fiscalização, R$ 1 milhão em medicamentos emagrecedores irregulares, na quinta (4) e sexta-feira (5). As ações foram realizadas nos armazéns de cargas.

No primeiro dia, foram apreendidas 70 unidades de medicamentos. Não havia comprovação de importação regular, o que configura tentativa de ingresso clandestino no país. A carga saiu de São Paulo e tinha Teresina (PI) como destino.

Já na sexta-feira (5), os servidores confiscaram 525 frascos e 90 canetas de medicamentos, também destinados a Teresina (PI) e a Belém (PA). Além das irregularidades referentes à legislação aduaneira, os produtos estavam sem a refrigeração apropriada.

A Receita Federal informa que, quando esses itens são introduzidos no país sem o devido controle sanitário, eles representam riscos à saúde dos consumidores e fortalecem o mercado clandestino.