Além das irregularidades referentes à legislação aduaneira, os produtos estavam sem a refrigeração apropriadaReprodução
Receita Federal apreende R$ 1 milhão em medicamentos emagrecedores irregulares
Ações foram realizadas nos armazéns de cargas do Aeroporto de Brasília
Líder do governo diz que confusão na família Bolsonaro ajuda Lula e cita prioridades para 2026
Para José Guimarães, a direita está 'sem bússola' desde a prisão do ex-presidente
Homem é preso em flagrante na Bahia após tentar estuprar médica em UBS
Criminoso avançou sobre a profissional durante uma consulta, mas foi contido a tempo por funcionários da unidade de saúde
PT organiza ato em memória do 8 de Janeiro nacionalmente e pretende criar tradição
Item faz parte da pauta de discussão do Diretório Nacional do partido
Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília
Kelvin Barros da Silva afirmou que matou Maria de Lourdes depois dela ter exigido o fim do relacionamento dele
Violência e censura afetam nove em cada dez professores brasileiros
Dados são da nova pesquisa do Observatório Nacional da Violência Contra Educadoras/es (ONVE), da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Corpo de mulher é encontrado em avançado estado de decomposição em lago no DF
Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada por um pescador
