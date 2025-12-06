Nikolas afirmou que 'movimentação do Flávio é decisiva pra Anistia' - Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Nikolas afirmou que 'movimentação do Flávio é decisiva pra Anistia'Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Publicado 06/12/2025 13:01

"Alguns olham apenas a eleição… mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior no jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido, famílias destruídas, inocentes atrás das séries enquanto a política vira palco de perseguição", escreveu. "Que essa escolha ajude a abrir o caminho para a anistia e para que os brasileiros injustamente presos voltem para casa. Hoje, mais do que nunca estamos falando em liberdade quem nunca deveria ter perdido a liberdade."

Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição… mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido, famílias destruídas, inocentes atrás… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 6, 2025

Neste sábado (6), Nikolas respondeu uma publicação de Flávio em sua conta do X (antigo Twitter).

Exatamente o que escrevi ontem… A movimentação do Flávio é decisiva pra Anistia. Restam duas semanas. Trabalharemos e lutaremos por isso. Eleições é um segundo passo! https://t.co/GIVBq1tHJc — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 6, 2025

Semana de rusgas e conciliações



A família Bolsonaro chega ao fim de uma semana marcada por um racha entre Michelle e os enteados. O estopim da briga pública foi uma crítica da ex-primeira-dama à articulação feita pelo PL cearense, chefiado pelo deputado federal André Fernandes, para apoiar o ex-presidenciável Ciro Gomes na disputa contra o PL pelo governo do Estado.



Os três filhos saíram em defesa de Fernandes, alegando que a articulação teve aval de Bolsonaro, e Flávio chamou a postura da madrasta de "arrogante e autoritária". Após a visita ao pai na segunda-feira, o senador disse ter pedido desculpas a Michelle.



No dia seguinte, o PL fez uma reunião de emergência para colocar panos quentes na crise, e o acordo com Ciro foi suspenso por tempo indeterminado - o que foi lido por alguns como vitória parcial de Michelle sobre os enteados.



A crise pública que teve a formação de alianças eleitorais como pivô aconteceu uma semana depois de o bolsonarismo cerrar fileiras, numa reunião a portas fechadas em 24 de novembro, para defender um alinhamento de discurso em defesa de Bolsonaro, que havia acabado de ser preso preventivamente.



Em seu discurso na ocasião, Michelle criticou os correligionários que atacam os colegas nas redes sociais, afirmou que a "roupa suja" deve ser lavada em casa, e pediu maior alinhamento em torno de Bolsonaro. O que foi debatido naquele encontro, entretanto, veio a ruir com a exposição das divergências feita em Fortaleza.



Já Flávio foi ungido o porta-voz oficial do pai. Sem Eduardo, autoexilado nos Estados Unidos, e mais próximo do ex-presidente do que o outro irmão Carlos, que mora no Rio de Janeiro, o senador ocupa um espaço privilegiado, com mandato, holofotes e acesso à PF para trazer e levar informações do mundo externo.



A decisão do PL de dar o posto de tamanha influência a Flávio contrasta com a avaliação que o irmão Eduardo faz do poder de todos os membros da família de representar a voz do ex-presidente.



"Enquanto durar a prisão do Bolsonaro, sempre vai haver essa confusão de quem fala por ele, quem fala, quem não fala. Tanto o Flávio como o Carlos, a Michelle, são próximos do meu pai e vão ter acesso a ele. Eu acho importante que sigam tendo essa proximidade pelo ponto de vista principalmente emocional", declarou Eduardo em entrevista ao Estadão.

*Com informações do Estadão Conteúdo