As imagens mostram que havia quatro pessoas no estabelecimento quando o assaltante chegou, usando um boné branco e fazendo menção de estar armado. Ele faz a abordagem no momento em que um homem de capacete saía da loja.
O suspeito faz o rapaz de capacete, o dono da loja, uma funcionária e outro cliente se deitarem no chão, enquanto ele rouba alguns itens. Depois, todos são levados pelo suspeito para os fundos do estabelecimento, quando ocorre os disparos.
A Polícia Civil informou que, ao ser alvejado, o suspeito puxou o cliente como refém. O vídeo cedido pela polícia foi cortado nesse momento. Não é possível ver o comerciante fazendo os disparos.
De acordo com a polícia, o comerciante foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo. Depois de ser ouvido, ele foi liberado mediante pagamento de fiança. O valor não foi informado.
O dono da loja acionou o Serviço de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) e fez os primeiros socorros no cliente atingido, informou a polícia. Porém, os dois baleados morreram no local.
