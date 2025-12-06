Caso foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução / Redes sociais

Caso foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais

Publicado 06/12/2025 11:42

Um comerciante, de 35 anos, reagiu a um assalto na quinta-feira, 4, em Curitiba (PR), e atirou no suspeito e em um cliente, que morreram. O caso aconteceu em uma loja de eletrônicos, que fica no bairro Alto Boqueirão, e foi registrado por câmeras de segurança.

Comerciante reage a assalto em Curitiba e mata suspeito e cliente durante troca de tiros



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/wNY6xYcLSg — Jornal O Dia (@jornalodia) December 6, 2025

As imagens mostram que havia quatro pessoas no estabelecimento quando o assaltante chegou, usando um boné branco e fazendo menção de estar armado. Ele faz a abordagem no momento em que um homem de capacete saía da loja.O suspeito faz o rapaz de capacete, o dono da loja, uma funcionária e outro cliente se deitarem no chão, enquanto ele rouba alguns itens. Depois, todos são levados pelo suspeito para os fundos do estabelecimento, quando ocorre os disparos.A Polícia Civil informou que, ao ser alvejado, o suspeito puxou o cliente como refém. O vídeo cedido pela polícia foi cortado nesse momento. Não é possível ver o comerciante fazendo os disparos.De acordo com a polícia, o comerciante foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo. Depois de ser ouvido, ele foi liberado mediante pagamento de fiança. O valor não foi informado.O dono da loja acionou o Serviço de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) e fez os primeiros socorros no cliente atingido, informou a polícia. Porém, os dois baleados morreram no local.