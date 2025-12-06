Caso foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais

Um comerciante, de 35 anos, reagiu a um assalto na quinta-feira, 4, em Curitiba (PR), e atirou no suspeito e em um cliente, que morreram. O caso aconteceu em uma loja de eletrônicos, que fica no bairro Alto Boqueirão, e foi registrado por câmeras de segurança.


As imagens mostram que havia quatro pessoas no estabelecimento quando o assaltante chegou, usando um boné branco e fazendo menção de estar armado. Ele faz a abordagem no momento em que um homem de capacete saía da loja.

O suspeito faz o rapaz de capacete, o dono da loja, uma funcionária e outro cliente se deitarem no chão, enquanto ele rouba alguns itens. Depois, todos são levados pelo suspeito para os fundos do estabelecimento, quando ocorre os disparos.

A Polícia Civil informou que, ao ser alvejado, o suspeito puxou o cliente como refém. O vídeo cedido pela polícia foi cortado nesse momento. Não é possível ver o comerciante fazendo os disparos.

De acordo com a polícia, o comerciante foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo. Depois de ser ouvido, ele foi liberado mediante pagamento de fiança. O valor não foi informado.

O dono da loja acionou o Serviço de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) e fez os primeiros socorros no cliente atingido, informou a polícia. Porém, os dois baleados morreram no local.