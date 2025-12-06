Um dos galpões foi totalmente destruído, enquanto os outros dois ficaram parcialmente danificados - Divulgação / CBMMG

Um dos galpões foi totalmente destruído, enquanto os outros dois ficaram parcialmente danificadosDivulgação / CBMMG

Publicado 06/12/2025 12:31

Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (6), três galpões em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um deles continha cerca de 150 toneladas de borracha, o que contribuiu para intensificar a fumaça.

Um dos galpões foi totalmente destruído, enquanto os outros dois ficaram parcialmente danificados. O chamado para os bombeiros chegou às 5h50. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando 16 militares, foram mobilizadas para combater o incêndio na Rua Toyota.



Os três galpões atingidos são vizinhos e separados apenas por muros. O incêndio teria começado no galpão central e se espalhado para os outros dois. De acordo com o responsável pelo imóvel, nesse galpão funcionava uma empresa especializada em pisos de borracha, que armazenava cerca de 150 toneladas do material e 4 toneladas de resina.

No local também estavam duas empilhadeiras, cinco máquinas de prensa hidráulica e 10 misturadores industriais.

Em entrevista à "Itatiaia", um dos empresários proprietários de um dos galpões afirmou que o prejuízo pode chegar a R$ 1 milhão. Segundo ele, o seguro não cobre a maior parte do material por se tratar de itens inflamáveis.

Não há, segundo a corporação, suspeita de possível ação criminosa. A Polícia Civil investiga o caso.