Senador Romário (PL-RJ)Divulgação

Publicado 11/12/2025 16:36 | Atualizado 12/12/2025 07:36

O senador Romário (PL-RJ) anunciou, por meio de nota oficial divulgada nesta quinta-feira (11), que vai se licenciar do mandato na próxima semana. A decisão, segundo ele, foi definida previamente com a direção do seu partido, ainda no início do atual mandato.



Com o afastamento, o suplente Bruno Bonetti (PL-RJ) assume temporariamente a cadeira no Senado. Romário destacou que o acordo interno previa que Bonetti teria a oportunidade de representar o Rio de Janeiro na Casa, e afirmou que "este será o momento".



Apesar da saída provisória de Brasília, Romário afirmou que seguirá ativo politicamente. Ele permanecerá no Rio de Janeiro, onde pretende ouvir a população, visitar cidades e intensificar o trabalho político desenvolvido no estado.



O senador reforçou que o afastamento representa apenas "uma pausa na rotina em Brasília", e não uma interrupção de seu compromisso com o Rio de Janeiro e com o país.

Veja a nota na íntegra



"Informo que irei me licenciar do Senado, a partir da próxima semana, por um período que foi previamente planejado com meu partido, o PL. Desde o início do mandato, ficou definido que o meu suplente, Bruno Bonetti (PL-RJ), também teria a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Senado, e este será o momento.



Durante este período, estarei no Rio, ouvindo as pessoas, visitando cidades e fortalecendo o trabalho que realizo pelo meu estado.



A licença é apenas uma pausa na rotina em Brasília, não no meu compromisso com o Rio de Janeiro e com o Brasil."