Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MGReprodução
Suspeito fugiu após a chegada da polícia e está sendo procurado
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 44 milhões
Números sorteados foram: 21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60
MPF pede suspensão de pedágio free flow na Dutra
Controle para as cobranças é feito por meio de câmeras e sensores instalados ao longo da rodovia
São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos
Aeroportos de Congonhas e Guarulhos são impactados
Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP
Apagão também prejudicou o abastecimento de água
'Michelle vai ter papel fundamental, ajuda a suavizar imagem do meu pai', diz Flávio
Em entrevista ao podcast 'Irmãos Dias', o parlamentar destacou que é o filho de Jair Bolsonaro que possui "melhor relação" com a madrasta
