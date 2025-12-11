São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos Paulo Pinto/Agência Brasil
Aeroportos de Congonhas e Guarulhos são impactados
Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP
Apagão também prejudicou o abastecimento de água
'Michelle vai ter papel fundamental, ajuda a suavizar imagem do meu pai', diz Flávio
Em entrevista ao podcast 'Irmãos Dias', o parlamentar destacou que é o filho de Jair Bolsonaro que possui "melhor relação" com a madrasta
Em telefonema, Lula disse a Trump que América Latina é zona de paz
Presidentes conversaram no início do mês
Entenda o que é o golpe da CNH Social e saiba como se proteger
Criminosos se aproveitam do interesse pelo programa para criar sites falsos, enviar mensagens enganosas e pressionar usuários a fornecer dados pessoais ou pagar taxas inexistentes
Moraes anula decisão da Câmara que manteve mandato de Zambelli
Suplente Coronel Tadeu (PL-SP) deve tomar posse em 48 horas
