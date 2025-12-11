Em 2023, o STF considerou que o marco temporal é inconstitucionalMarcello Casal Jr/Agência Brasil
STF planeja derrubar decisão da Câmara favorável a Zambelli em novo embate entre Poderes
Medida dos parlamentares é uma desobediência à Corte, que determinou a perda imediata do mandato após ela ter sido condenada em caráter definitivo
STF planeja derrubar decisão da Câmara favorável a Zambelli em novo embate entre Poderes
Medida dos parlamentares é uma desobediência à Corte, que determinou a perda imediata do mandato após ela ter sido condenada em caráter definitivo
Ministério da Segurança Pública será recriado caso PEC da Segurança seja aprovada, diz Lula
Presidente afirmou que o governo quer redefinir o papel da Guarda Nacional
Crise no transporte: Uber e 99 desistem de oferecer serviço de moto após lei polêmica
Empresas afirmam que normas municipais são arbitrárias e inviabilizam o serviço; regra será contestada na Justiça
Kassab diz que PSD apoiará eventual candidatura de Tarcísio
Para presidente da legenda, participação de Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral não representa racha na direita
Serviços de radioterapia em cinco cidades do País são inaugurados pelo governo federal
Entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas
Lula diz que só decidirá sobre PL da Dosimetria quando texto chegar ao Executivo
Projeto de lei ainda terá de passar pela avaliação do Senado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.