A ventania de quarta-feira causou um apagão na Região Metropolitana de São Paulo - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 11/12/2025 14:50

Às 14h desta quinta-feira, 11, a cidade de São Paulo ainda tem 16,96% dos clientes da Enel sem energia devido às fortes ventanias da véspera. A queda de árvores — houve 514 chamadas na quarta-feira, 10, para este tipo de problema – acabou atingindo cabos da rede elétrica, deixando grande parte da população e empresas às escuras. Mais de 2,2 milhões de clientes ficaram sem energia na Grande São Paulo.

A Região Metropolitana também continua sofrendo com a queda do fornecimento de energia. O município de Embu-Guaçu tem 98,19% de seus clientes sem luz. Em Embu, não há energia para 28,95%. Em Juquitiba, estão às escuras 53% dos clientes.



Nesse momento, segundo da Enel, 1,3 milhão de clientes seguem sem energia, número pouco abaixo do que havia pela manhã: 1,5 milhão.



Volta da energia

A Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia a 1,2 milhão de clientes dos 2,2 milhões afetados pela ventania de quarta-feira. A concessionária disse ainda que trabalha, no momento, “para restabelecer o serviço para cerca de 1,3 milhão de clientes'.



A empresa afirma que mobilizou 1.600 equipes que estão nas ruas para recompor o sistema de distribuição de energia.