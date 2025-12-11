Drogas - Divulgação / PF

Publicado 11/12/2025 11:13 | Atualizado 11/12/2025 11:15

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (11), uma operação contra um grupo criminoso que utilizava funcionários do setor de limpeza de salas VIP do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para enviar drogas ao exterior.

Segundo a corporação, na Operação Heavy Cleaning (em português "Limpeza pesada") estão sendo cumpridos dez mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão no município de Guarulhos.

As investigações apontam que os suspeitos se aproveitavam do acesso restrito a áreas sensíveis do aeroporto para enviar cocaína nos setores internos do terminal e viabilizar o envio da droga ao exterior.



Durante as diligências, foram apreendidos celulares e outros materiais de interesse investigativo, que serão encaminhados à perícia criminal federal para aprofundamento das análises.



De acordo com a PF, os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.