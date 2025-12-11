DrogasDivulgação / PF
De acordo com a PF, os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.
PF mira grupo que usava equipe de limpeza do Aeroporto de Guarulhos para enviar drogas ao exterior
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos dez mandados de prisão
