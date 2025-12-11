Heloísa Helena é uma das fundadoras do PSOL Reprodução / Instagram
Ela está de volta! Relembre a trajetória de Heloísa Helena, que substituirá Glauber na Câmara
Deputado foi suspenso por seis meses, em votação nesta quarta-feira (10)
Vídeo! Passageiros passam mal após turbulência e desvio de voo
Durante o trajeto, pessoas relataram tontura, náuseas e episódios de vômito; incidente ocorreu devido ao forte vendaval que atinge SP
Engavetamento com seis veículos deixa um morto e mais de 40 feridos na Dutra em SP
Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente
Assembleia de Santa Catarina aprova proibição de cotas raciais em universidades estaduais
Texto segue para sanção do governador Jorginho Melo (PL)
SP: Deslizamento de terra atinge residência e deixa um morto
No momento do incidente, não chovia na região
PF cumpre mandados contra suspeitos de produzir e compartilhar material de abuso infantil em MG
Ação apreende celulares, computador e dispositivos de armazenamento; PF alerta pais sobre segurança on-line de crianças e adolescentes
