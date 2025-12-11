Heloísa Helena é uma das fundadoras do PSOL - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2025 10:42 | Atualizado 11/12/2025 10:47

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas exaltou a parlamentar. "Tenho confiança na trajetória e na militância da Heloísa", afirmou.

Helena é uma das fundadoras da Rede e do próprio PSOL, que criou em 2004, após abrir divergência com a condução do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Rede hoje faz parte de federação com o PSOL.

O ápice da briga que levou à saída do partido e à criação do PSOL foi a reforma da Previdência encampada pela gestão petista, a quem Heloísa Helena passou a chamar de "neoliberais".

Quando fez a opção de sair do PT, Helena era senadora por Alagoas. Ela foi eleita em 1998 e ficou na Casa até 2007. No pleito de 2006, se candidatou à Presidência da República pelo recém-fundado PSOL e terminou aquela disputa no terceiro lugar, com 6,85% dos votos.

Agora na Rede, ela travou uma disputa política interna com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo comando do partido que integra. Ela saiu triunfante contra a chefe da pasta.

Heloísa Helena tem 63 anos e é enfermeira e professora. Ela, que tem sua trajetória política ligada aos movimentos sociais, já foi vice-prefeita de Maceió, entre 1993 e 1995, e deputada estadual por Alagoas, entre 1995 e 1999.