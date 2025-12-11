Engavetamento entre quatro caminhões, um ônibus e um carro deixou um morto e 43 feridosDivulgação / Corpo de Bombeiros
Engavetamento com seis veículos deixa um morto e mais de 40 feridos na Dutra em SP
Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente
Engavetamento com seis veículos deixa um morto e mais de 40 feridos na Dutra em SP
Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente
Assembleia de Santa Catarina aprova proibição de cotas raciais em universidades estaduais
Texto segue para sanção do governador Jorginho Melo (PL)
SP: Deslizamento de terra atinge residência e deixa um morto
No momento do incidente, não chovia na região
PF cumpre mandados contra suspeitos de produzir e compartilhar material de abuso infantil em MG
Ação apreende celulares, computador e dispositivos de armazenamento; PF alerta pais sobre segurança on-line de crianças e adolescentes
Cancelamentos de voos em aeroportos de SP continuam um dia após vendaval
Pelo menos 11 viagens foram suspensas nesta quinta-feira
Mais de 2 milhões de imóveis ficam sem energia após forte ventania em SP
Rajadas de até 98km/h derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.