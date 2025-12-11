Rajadas de até 98km/h derrubaram árvores na região da Grande São PauloX (antigo Twitter)/Reprodução
"Reincidência de falhas graves na prestação do serviço público concedido resultará na adoção de medidas punitivas", afirmou a Aneel, em ofício obtido pelo Estadão.
O diretor da Aneel Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, que assina o documento, destaca que desde o fim de semana passado os institutos meteorológicos e a Defesa Civil do Estado já alertavam para a ventania. Ele ainda destacou os apagões de novembro de 2023 e outubro de 2024 registrados na área de concessão.
A Enel afirmou que responderá a Aneel no prazo. A concessionária disse ter mobilizado antecipadamente um total de mais de 1.500 equipes ao longo do dia para atuar no restabelecimento dos clientes que tiveram o fornecimento afetado. Informou também ter disponibilizado geradores para atender casos mais críticos.
Em nota divulgada às 5h da manhã desta quinta-feira, 11, a distribuidora informou que desde ontem até as 5h de hoje, mais de 500 mil clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado, mas restavam 1,5 milhão de clientes impactados.
Segundo a empresa, sua área de concessão foi afetada por um ciclone extratropical e um "vendaval histórico", que perdurou por cerca de 12 horas, com rajadas de até 98km/h que derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica, o que danificou trechos da rede da companhia em diversos pontos. Ainda de acordo com a Enel, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados à queda de árvores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.