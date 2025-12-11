Foram 227 votos a favor da cassação e 170 contrários, além de dez abstenções - Reprodução / Vídeo / Câmara dos Deputados

Foram 227 votos a favor da cassação e 170 contrários, além de dez abstençõesReprodução / Vídeo / Câmara dos Deputados

Publicado 11/12/2025 07:58

Foram 227 votos a favor da cassação e 170 contrários, além de dez abstenções. Outros 105 deputados não compareceram à sessão. Eram necessários 257 votos para que o mandato fosse cassado. O processo foi arquivado.

Com a decisão, Zambelli mantém o mandato mesmo estando impossibilitada de comparecer às sessões, participar de comissões e exercer atividades parlamentares.

Veja como os partidos votaram

Todos os 65 deputados presentes do Partido dos Trabalhadores (PT) votaram pela cassação, enquanto, no Partido Liberal (PL), da deputada, 73 foram contrários e apenas um a favor: Icaro de Valmir, de Sergipe;



Todos deputados presentes do PDT (13 votos), PSOL (12 votos), PSB (11), PCdoB (9 votos), Solidariedade (4 votos), PV (2 votos) e Rede (3 votos) votaram pela cassação. Já os parlamentares presentes do PRD (5 votos), Novo (5 votos) e Cidadania (3 votos), aprovaram o projeto;



União Brasil (22 votos contra e 21 a favor), Republicanos (17 votos contra e 17 a favor), PSD (16 contra e 11 a favor), MDB (12 votos contra e 15 a favor), Podemos (6 votos contra e 4 a favor), Avante (4 votos contra e 2 a favor) e PRD (2 votos contra e 1 a favor) foram as bancadas que tiveram votação dividida sobre o tema;

Apenas o partido Novo teve todos os deputados votando para que Zambelli não fosse cassada (5 votos);

Os dez parlamentares que se abstiveram foram: Luiz Nishimori (PSD-PR), Pinheirinho (PP-MG), Romero Rodrigues (Podemos-PB), Benes Leocádio (União Brasil-RN), Jorge Goetten (Republicanos-SC), Júnior Ferrari (PSD-PA), Delegado Bruno Lima (PP-SP), Fabio Macedo (Podemos-MA), Fausto Pinato (PP-SP) e João Leão (PP-BA).

O resultado contrariou a recomendação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que aprovou por 32 votos a 2 a recomendação de perda do mandato.