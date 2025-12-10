Hugo Motta não compareceu à reunião com os jornalistasDivulgação/ Câmara dos Deputados
Jornalistas fazem ato contra censura e agressões na Câmara
ABI vai ingressar com ações judiciais contra Hugo Motta
São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
No interior, polícia desarticula grupo que adulterava agrotóxicos
Falha técnica no Instagram faz perfil de Lula e outros políticos sumirem da busca
Meta atribuiu o episódio a uma falha técnica e afirmou que o problema foi corrigido ainda antes do meio-dia
Áudio de Moraes sobre proibir linguajar evangélico foi feito por IA
Conteúdo foi detectado por duas ferramentas de verificação e um especialista. Perfil que compartilhou áudio já foi checado em outras ocasiões
Lula recebe alerta de 'acordão' para anistia e pretende vetar redução de pena
Presidente estuda manter benefícios apenas para condenados que não integraram o núcleo da trama golpista
Motta notifica Eduardo Bolsonaro sobre processo de perda do mandato
Parlamentar foi morar nos Estados Unidos e deixou de comparecer às sessões
