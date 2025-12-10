Companhias aéreas cancelaram voos partindo do aeroporto de CongonhasRovena Rosa / Agência Brasil
Aeroporto de Congonhas tem mais de 120 voos cancelados por conta de rajadas de vento
Situação piorou no período da tarde
Atestado médico impresso não deixará de valer em 2026, diz CFM
Nota do Conselho foi divulgada após viralizarem nas redes sociais publicações que afirmavam que documentos físicos perderiam a validade
STF encerra primeiro dia do julgamento do marco temporal
Análise da matéria continua nesta quinta-feira, quando termina a fase das manifestações
Falta de energia afeta abastecimento de água na capital e Grande SP, diz Sabesp
O apagão, registrado durante os fortes vendavais das últimas horas, compromete o funcionamento das máquinas que realizam o bombeamento
Entidades médicas alertam para prescrição de testosterona para mulher
Utilização do hormônio sem indicação é potencialmente danosa, afirmam
Família de mulher que morreu após cair do 10º andar diz que suspeito foi ao velório com flores
Alex Santos, de 40 anos, foi preso temporariamente e é investigado por feminicídio consumado
