Comunicado lembra que a Anvisa não aprovou nenhuma formulação de testosterona para uso em mulheresDivulgação
Entidades médicas alertam para prescrição de testosterona para mulher
Utilização do hormônio sem indicação é potencialmente danosa, afirmam
