Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso suspeito de ter matado Maria Katyane Gomes da Silva - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/12/2025 18:28

Alex foi preso temporariamente nesta terça-feira, 9, e é investigado por feminicídio consumado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A defesa dele não foi localizada pelo Estadão. O espaço segue aberto.

A tia de Maria Katiane, Antônia de Maria, contou ao Estadão que o casal estava junto havia cerca de quatro anos. Eles não eram casados, mas moravam juntos na capital paulista.

A vítima era natural de Crateús, no Ceará, onde foi velada e enterrada no início do mês. Segundo Antônia, Alex compareceu às cerimônias e, sete dias após o enterro, retornou ao cemitério para levar flores ao túmulo da jovem. 'Ele ficou o tempo todo mostrando para a gente que estava abalado com a morte dela, mas essa versão dele era apenas um teatro", disse. "Ele mostrou para a gente uma coisa e agora está sendo revelada outra."

Maria Katiane morreu no dia 29 de novembro, após cair do edifício onde morava. Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio, mas, no decorrer da investigação, passou a ser tratado como feminicídio, de acordo com a SSP. A jovem tinha uma filha de outro relacionamento.

A tia afirmou que a sobrinha nunca relatou ter sido agredida pelo namorado, mas que a família acredita que a noite do crime não foi a primeira vez em que Alex a teria agredido. "A gente acredita que ele estaria coagindo ela, para ela não falar nada", disse.

Antônia afirmou ainda que a família busca justiça e teme o que Alex possa fazer caso seja solto. "Ele conhece toda a nossa família, já veio aqui na Ceará, frequentou a casa dos familiares Se ele for solto, a gente vai ficar com a sensação de insegurança", disse.

O caso é investigado pelo 89º Distrito Policial, do Jardim Taboão, que requisitou exames periciais e realiza outras diligências para esclarecer o crime.