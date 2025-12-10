Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso suspeito de ter matado Maria Katyane Gomes da SilvaReprodução / Redes sociais
Família de mulher que morreu após cair do 10º andar diz que suspeito foi ao velório com flores
Alex Santos, de 40 anos, foi preso temporariamente e é investigado por feminicídio consumado
Novo teste faz diagnóstico de hantavirose em 20 minutos
Produto desenvolvido pela Fiocruz e UFRJ obteve registro da Anvisa
Esperidião Amin pode mudar texto da dosimetria e não descarta incluir anistia
Senador por Santa Catarina foi escolhido como relator da matéria
CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli
Parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF e está presa na Itália
Gilmar atende Senado e reconsidera liminar sobre impeachment de ministros
Magistrado vai aguardar que o Congresso legisle sobre o tema
Vacinação reduz internações por doenças causadas pelo HPV, diz estudo
Dados apontam redução de até 66% em lesões pré-cancerosas
