CFM alerta que o atestado médico impresso continua valendo em todo o território nacionalInstagram/Reprodução
Atestado médico impresso não deixará de valer em 2026, diz CFM
Nota do Conselho foi divulgada após viralizarem nas redes sociais publicações que afirmavam que documentos físicos perderiam a validade
STF encerra primeiro dia do julgamento do marco temporal
Análise da matéria continua nesta quinta-feira, quando termina a fase das manifestações
Falta de energia afeta abastecimento de água na capital e Grande SP, diz Sabesp
O apagão, registrado durante os fortes vendavais das últimas horas, compromete o funcionamento das máquinas que realizam o bombeamento
Entidades médicas alertam para prescrição de testosterona para mulher
Utilização do hormônio sem indicação é potencialmente danosa, afirmam
Família de mulher que morreu após cair do 10º andar diz que suspeito foi ao velório com flores
Alex Santos, de 40 anos, foi preso temporariamente e é investigado por feminicídio consumado
Novo teste faz diagnóstico de hantavirose em 20 minutos
Produto desenvolvido pela Fiocruz e UFRJ obteve registro da Anvisa
