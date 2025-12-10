Apagão deixou 2 milhões de consumidores sem energia elétrica na Grande São Paulo - Foto: Reprodução

Apagão deixou 2 milhões de consumidores sem energia elétrica na Grande São PauloFoto: Reprodução

Publicado 10/12/2025 18:46

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou nesta quarta-feira, 10, que o serviço de distribuição de água para parte capital e para algumas cidades da Região Metropolitana foi afetado por conta da falta de energia elétrica que atinge parte da Grande SP.

O apagão, registrado durante os fortes vendavais das últimas horas, compromete o funcionamento das máquinas que realizam o bombeamento de água para as residências, explica a Sabesp. Por esse motivo, a companhia orienta que os moradores façam o uso moderado do recurso disponível em seus respectivos reservatórios

Mais de 2 milhões de clientes da Enel chegaram a ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira em São Paulo e região metropolitana, segundo dados da empresa, responsável pela distribuição de energia para os municípios da Grande SP. Em nota, a concessionária informou que "1.300 equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia".

Os vendavais são resultado da passagem de um ciclone extratropical que se formou na região Sul do País e avançou para o Sudeste. Os ventos chegaram a 98 km/h em partes da capital e mais de 500 chamados para a queda de árvores foram feitos na manhã desta quarta, informaram os Bombeiros.

Em São Paulo, as regiões afetadas, segundo a Sabesp, são: Americanópolis, Morumbi, Parelheiros, Parque do Carmo, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana e Vila Romana. "Os bairros próximos a essas regiões podem ter sido afetados, pois os reservatórios localizados nesses locais atendem a áreas vizinhas".

Já na Grande São Paulo, as cidades impactadas pela falta de água são Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Mauá, Santo André, Santa Isabel, Taboão da Serra, Cotia, Osasco, e São Bernardo do Campo.

Em nota enviada à reportagem no início da tarde, a Sabesp informou que o serviço de energia elétrica já retornou para alguns desses locais, mas que o fornecimento de água retorna "de forma gradual".

"Assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d'água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa".

A companhia afirma também que está em contato com a Enel e que acompanha os trabalhos de restabelecimento da eletricidade. Enquanto a energia não for retomada, a orientação é que os clientes "façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até que os sistemas sejam recuperados por completo".

