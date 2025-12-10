Falha técnica no Instagram faz perfil de Lula e outros políticos sumirem da busca - Reprodução X

Falha técnica no Instagram faz perfil de Lula e outros políticos sumirem da buscaReprodução X

Publicado 10/12/2025 20:41 | Atualizado 10/12/2025 20:43

Usuários do Instagram relataram, na manhã desta quarta-feira (9), que perfis de diversos políticos deixaram de aparecer na busca da plataforma. Entre os nomes afetados estavam o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de parlamentares de diferentes partidos.



Testes realizados por volta das 10h mostraram que perfis como os de Lula, Erika Hilton, Gleisi Hoffmann, Nikolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas não eram exibidos na busca. Já contas como as do ex-presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros do governo apareciam normalmente. Por volta das 12h, novos testes indicaram que os perfis haviam voltado a ser localizados.

Em nota, a Meta informou que o episódio foi causado por uma falha técnica já corrigida. “Estamos cientes de que um problema técnico ocorrido hoje mais cedo afetou a capacidade das pessoas de buscar por contas no Instagram. O problema já foi resolvido e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado”, afirmou a empresa.



Em comunicado, o PT criticou o episódio e afirmou que a plataforma “escondeu” perfis de Lula e de outras lideranças do partido, chamando o caso de “inadmissível”.

Nas redes sociais, usuários reclamaram do ocorrido. "Amanheci com um shadow ban generalizado contra perfis de esquerda no Instagram. Até o perfil do presidente está inacessível. Shadow ban é uma punição a quem não se adequa à plataforma, então o recado da Meta é bem claro: a direita é amiga, a esquerda é uma ameaça", escreveu o usuário @felipekinomoto.

"Instagram sumiu com os perfis de Lula, Glauber Braga, Érika Hilton e outros políticos da esquerda na barra de busca. Para acessar os perfis, somente jogando no Google e clicar no link… Vai procurar do Bolsonaro agora", publicou o internauta @aldrincordeiro.

Confira perfis que ficaram temporariamente indisponíveis na busca:



- Presidente Lula (PT);



- Erika Hilton (PSOL-SP), deputada federal;



- Gleisi Hoffmann (PT), ministra da Secretaria de Relações Institucionais;

- Gluaber Braga (PSOL-RJ), deputado federal;

- Sâmia Bomfim (PSOL-SP), deputada federal;



- Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal;



- Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal;



- Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador;



- Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio;



- Caroline de Toni (PL-SC), deputada federal;



- Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo;

- Alguns veículos de mídia e organizações de jornalismo/ativismo;