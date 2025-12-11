PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (10) - Divulgação / PF

Publicado 11/12/2025 09:08

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (10), em Barbacena, na região Central de Minas Gerais. A investigação apura a aquisição, compartilhamento e produção de arquivos com cenas de abuso sexual infanto-juvenil.

De acordo com a corporação, um dos investigados compartilhava pela internet fotos e vídeos com cenas de abuso sexual por meio de redes P2P (tecnologia que permite o compartilhamento direto de arquivos entre computadores, sem a necessidade de um servidor central).

O outro suspeito armazenava arquivos em nuvem, alguns dos quais apresentavam indícios de terem sido produzidos pelo próprio homem, que realizava chamadas de vídeo com menores. Durante as buscas, foram apreendidos um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento.

Procurada pelo O Dia, a PF reforçou o alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes. "Conversas francas sobre os riscos do ambiente virtual, explicações sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, e o monitoramento das atividades online são medidas essenciais de proteção", escreveu em nota.

"Mudanças repentinas de comportamento, como isolamento ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, podem indicar situações de risco. É fundamental que os jovens saibam como agir diante de contatos inadequados e sintam-se encorajados a pedir ajuda."