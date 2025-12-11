Na quarta, ao menos 167 viagens foram suspensas em CongonhasFoto: Paulo Ávila
Cancelamentos de voos em aeroportos de SP continuam um dia após vendaval
Pelo menos 11 viagens foram suspensas nesta quinta-feira
Mais de 2 milhões de imóveis ficam sem energia após forte ventania em SP
Rajadas de até 98km/h derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 38 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Glauber Braga reage após evitar cassação na Câmara: 'Vitória coletiva'
Ex-senadora Heloísa Helena substituirá o parlamentar
Veja como cada partido votou na sessão que rejeitou a cassação do mandato de Carla Zambelli
Com resultado, o processo foi arquivado
Políticos de direita e de esquerda comentam rejeição da cassação do mandato de Carla Zambelli
Deputados reagiram ao resultado da votação nas redes sociais
