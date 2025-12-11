Na quarta, ao menos 167 viagens foram suspensas em Congonhas - Foto: Paulo Ávila

Publicado 11/12/2025 08:57 | Atualizado 11/12/2025 09:00

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deu início às operações desta quinta-feira (11) com pelo menos 11 voos cancelados, após os fortes vendavais que impactaram o estado nessa semana . De acordo com a Aena, concessionária do terminal aéreo, as decolagens estavam programadas para acontecer durante a manhã e a tarde. Até o momento, nenhum voo noturno foi afetado.

Na quarta, ao menos 167 viagens foram suspensas em Congonhas. À noite, o terminal ainda estava lotado e passageiros reclamavam de falta de informações.

Em Guarulhos, outros 15 previstos para esta quinta foram cancelados. O terminal orienta os passageiros a procurarem as respectivas companhias aéreas.