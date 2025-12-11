Deslizamento de terra atinge casa em área de encosta em Campos do Jordão - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 11/12/2025 09:25

Um deslizamento de terra atingiu parte de uma residência e deixou um morto na manhã desta quarta-feira, 10, no Alto da Vila Inglesa, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. No momento do incidente, não chovia na região.



Equipes de busca foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de varredura na área atingida. Após horas de buscas contínuas, os bombeiros localizaram uma vítima soterrada. A confirmação do óbito ocorreu por volta das 18h, quando as equipes conseguiram acessar a parte da estrutura onde o corpo estava.