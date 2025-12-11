Deslizamento de terra atinge casa em área de encosta em Campos do JordãoDivulgação/ Corpo de Bombeiros
Equipes de busca foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de varredura na área atingida. Após horas de buscas contínuas, os bombeiros localizaram uma vítima soterrada. A confirmação do óbito ocorreu por volta das 18h, quando as equipes conseguiram acessar a parte da estrutura onde o corpo estava.
Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que morreu nem sobre possíveis danos estruturais em outras residências próximas. A Defesa Civil do município também foi acionada para inspeção da área.
