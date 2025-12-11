Um dos passageiros precisou de atendimento médico após a decolagem - Reprodução / Redes sociais

Um dos passageiros precisou de atendimento médico após a decolagemReprodução / Redes sociais

Publicado 11/12/2025 10:35

Passageiros de um voo com destino a Congonhas, em São Paulo, passaram mal, nesta quarta-feira (10), após uma turbulência causada pelo forte vendaval . Durante o trajeto, pessoas relataram tontura, náuseas e episódios de vômito. Após o desembarque, um passageiro precisou de atendimento médico.

Passageiros passam mal após turbulência e desvio de voo causado por forte vendaval em SP



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/koczFxJopH — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2025

O voo, que saiu de Curitiba com destino a Congonhas, precisou arremeter e teve sua rota desviada para Viracopos, em Campinas. A aeronave pousou sem novas intercorrências às 13h06.

Um dos passageiros precisou de atendimento médico após a decolagem. Ele recebeu alta por volta das 15h. Viracopos recebeu ao menos nove voos desviados de São Paulo devido ao mau tempo , sendo sete de Congonhas e dois de Guarulhos.

Cancelamentos de voos

Nesta quarta-feira (10), ao menos 167 voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas devido a ventania que atinge a capital. O vendaval é reflexo de um ciclone extratropical que passa pela Região Sul do País, o vento atingiu a velocidade de 98 quilômetros por hora.