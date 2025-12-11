Piso nacional avança na Câmara - Foto: Ilustração

Publicado 11/12/2025 11:30 | Atualizado 11/12/2025 13:20

Brasília - A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece um piso salarial nacional para profissionais da educação básica pública que atuam nas áreas técnica, administrativa e operacional. Pela proposta, esses trabalhadores passarão a receber 75% do piso nacional dos professores da rede pública.

A medida consta do substitutivo aprovado pela Comissão de Educação ao Projeto de Lei 2531/21. O texto segue agora para o Senado, caso não haja recurso para votação em Plenário.

Segundo o relator, deputado Danilo Forte (UNIÃO-CE), a criação do piso representa um avanço na valorização de categorias essenciais para o funcionamento das escolas, sem interferir na autonomia de estados e municípios na definição de carreiras.

Quem são os profissionais beneficiados?



O projeto de lei aprovado não se aplica apenas aos professores, mas também a trabalhadores que atuam em funções de apoio à educação, como:



Assistentes administrativos



Merendeiras e cozinheiras escolares



Porteiros e vigilantes



Auxiliares de serviços gerais



Técnicos educacionais



Motoristas de transporte escolar



Bibliotecários