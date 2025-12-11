Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)Divulgação/ Câmara dos Deputados
Presidente da Câmara diz que vai definir com líderes votação do projeto antifacção na próxima semana
Deputados têm a prerrogativa de aprovar ou rejeitar mudanças feitas pelos senadores no texto
Presidente da Câmara diz que vai definir com líderes votação do projeto antifacção na próxima semana
Deputados têm a prerrogativa de aprovar ou rejeitar mudanças feitas pelos senadores no texto
PF mira grupo que usava equipe de limpeza do Aeroporto de Guarulhos para enviar drogas ao exterior
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos dez mandados de prisão
Ela está de volta! Relembre a trajetória de Heloísa Helena, que substituirá Glauber na Câmara
Deputado foi suspenso por seis meses, em votação nesta quarta-feira (10)
Vídeo! Passageiros passam mal após turbulência e desvio de voo
Durante o trajeto, pessoas relataram tontura, náuseas e episódios de vômito; incidente ocorreu devido ao forte vendaval que atinge SP
Engavetamento com seis veículos deixa um morto e mais de 40 feridos na Dutra em SP
Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente
Assembleia de Santa Catarina aprova proibição de cotas raciais em universidades estaduais
Texto segue para sanção do governador Jorginho Melo (PL)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.