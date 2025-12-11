Entre os evangélicos, 55% apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes AFP
Moraes pede perícia da PF para decidir se libera cirurgias de Bolsonaro
Laudo deve ser apresentado em até 15 dias
Investimentos em Guarulhos e Congonhas devem somar R$ 8 bi, diz ministro Costa Filho
Montante inclui aportes públicos e das concessionárias dos aeroportos
Piso salarial para profissionais da educação básica pública é aprovado
Valorização de categorias de apoio escolar avança na Câmara
Presidente da Câmara diz que vai definir com líderes votação do projeto antifacção na próxima semana
Deputados têm a prerrogativa de aprovar ou rejeitar mudanças feitas pelos senadores no texto
PF mira grupo que usava equipe de limpeza do Aeroporto de Guarulhos para enviar drogas ao exterior
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos dez mandados de prisão
Ela está de volta! Relembre a trajetória de Heloísa Helena, que substituirá Glauber na Câmara
Deputado foi suspenso por seis meses, em votação nesta quarta-feira (10)
