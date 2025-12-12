Chuva começou com mais força na Zona Sul de São Paulo - Niyi Fote/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/12/2025 16:57

São Paulo - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 12, por causa da chuva forte que atinge a capital. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) às 15h10 e vale para todas as regiões da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros.



Segundo o CGE, o tempo abafado favoreceu a formação de áreas de instabilidade, e a chuva começou com mais força no extremo da Zona Sul, com tendência de se espalhar para outras regiões. Há risco de alagamentos e rajadas de vento.



O estado de atenção vale para as zonas Norte, Oeste, Sul, Sudeste, Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros. Na Zona Leste, o alerta começou às 15h15.



A Prefeitura orienta que a população evite circular por ruas alagadas e não tente atravessar áreas com correnteza. Durante a chuva, a recomendação é ficar em local seguro, longe da rede elétrica, e não se abrigar debaixo de árvores.

Cidade registrou maior vendaval desde 1963



A capital paulista registrou nesta semana um vendaval histórico com ventos de até 98 km/h. A velocidade nunca tinha sido aferida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde o início das medições, em 1963. O vendaval se formou sob influência de um ciclone extratropical formado no Sul do País nesta semana.



O fenômeno climático provocou transtornos em cascata na cidade. Quase 300 voos foram cancelados nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos entre quarta e quinta, e mais 1,2 milhão de imóveis ficaram sem energia.