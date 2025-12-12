Moraes deve ter restabelecido o acesso a cartões, contas bancárias e outros serviços financeirosEvaristo Sá/AFP
O que muda para Alexandre de Moraes com o recuo dos EUA na Lei Magnitsky
Ministro do Supremo havia sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho
Empresário é condenado a 14 anos de prisão por matar funcionário da Enel após corte de luz
Randal Rossoni assassinou a tiros o empregado de uma empresa terceirizada da concessionária
Por unanimidade, STF mantém decisão sobre perda do mandato de Zambelli
Hugo Motta deverá dar posse ao suplente em de 48 horas
Aneel deve ser rigorosa e agir, diz Alckmin sobre possibilidade de intervenção na Enel
Vice-presidente afirmou que espera um posicionamento firma da agência reguladora
Homem que agrediu companheira grávida em cinema é preso após publicar ofensas em redes sociais
Agressor será indiciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça
Mendonça pede destaque e leva a plenário julgamento sobre compensação a aposentados do INSS
STF não tem previsão para voltar a analisar o caso
