Atuação da Enel após o vendaval em São Paulo é questionada pelas autoridadesReprodução internet
Aneel deve ser rigorosa e agir, diz Alckmin sobre possibilidade de intervenção na Enel
Vice-presidente afirmou que espera um posicionamento firma da agência reguladora
Aneel deve ser rigorosa e agir, diz Alckmin sobre possibilidade de intervenção na Enel
Vice-presidente afirmou que espera um posicionamento firma da agência reguladora
Homem que agrediu companheira grávida em cinema é preso após publicar ofensas em redes sociais
Agressor será indiciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça
Mendonça pede destaque e leva a plenário julgamento sobre compensação a aposentados do INSS
STF não tem previsão para voltar a analisar o caso
Brasil fica entre os 10 países mais violentos do mundo em ranking
País aparece à frente de Haiti, Sudão e Paquistão
Petroleiros mantêm início da greve nacional dos petroleiros para a segunda-feira
Estatal e trabalhadores não chegaram a um acordo sobre reivindicações referentes ao fundo de pensão
Ministério Público de SP manifesta 'total insatisfação' com atuação da Enel após vendaval
Promotoria de Defesa do Consumidor tem tomado as medidas judiciais cabíveis no sentido de levar a concessionária a ressarcir os prejudicados pelo apagão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.