Sóstenes Cavalcante fez pesadas críticas ao ministro Alexandre de MoraesLula Marques/ Agência Brasil
Sóstenes chama Moraes de 'ditador psicopata' após STF anular votação que mantinha mandato de Zambelli
Líder do PL na Câmara afirmou que o STF 'não respeita a Constituição'
Sóstenes chama Moraes de 'ditador psicopata' após STF anular votação que mantinha mandato de Zambelli
Líder do PL na Câmara afirmou que o STF 'não respeita a Constituição'
Após caos de vendaval, forte chuva coloca São Paulo em estado de atenção
Alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas às 15h10
Retirada das sanções dos EUA contra Moraes é grande vitória do Brasil e de Lula, diz Gleisi
Para ministra das Relações Institucionais, decisão do governo norte-americano representa uma derrota para a família Bolsonaro
'Clima de guerra', 'deve ter muita gente preocupada': como a Câmara reagiu à operação da PF
Segundo a Polícia Federal, assessora Mariângela Fialek integra 'estrutura organizada' que atuava 'supostamente' sob as ordens de Arthur Lira
Percepção de que Lula vai se reeleger avança de 35% para 43% entre deputados, aponta pesquisa
Índice favorável ocorre depois do tarifaço de Trump contra produtos brasileiros e a melhora da imagem do presidente
Pesquisa Genial/Quaest: Apoio à PEC da Segurança avança na Câmara; violência é a maior preocupação
Levantamento foi realizado entre 29 de outubro e 11 de dezembro, com 167 deputados federais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.