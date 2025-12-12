Sóstenes Cavalcante fez pesadas críticas ao ministro Alexandre de Moraes - Lula Marques/ Agência Brasil

Publicado 12/12/2025 17:09

São Paulo - O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "ditador psicopata" na noite de quinta-feira, 11, após a decisão que anulou a votação que havia mantido o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) na Câmara. Segundo ele, Moraes não respeita a Constituição.

"O ditador psicopata que hoje manda nos três Poderes voltou a atacar, desta vez, a Câmara dos Deputados, que ontem (quarta-feira) pelo seu plenário decidiu pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli, mas esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição", afirmou o líder do PL na Câmara em vídeo no Instagram.

A Câmara dos Deputados rejeitou a cassação de Zambelli na madrugada de quinta-feira, 11. Foram 227 votos pela cassação, 170 contrários e dez abstenções. Eram necessários 257 votos para a perda do mandato. A decisão contrariou a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que havia aprovado a cassação na tarde de quarta-feira, 10.

Ao manter Zambelli no cargo, a Câmara descumpriu decisão do STF, que decretou a perda do mandato da parlamentar.

Na mesma linha de Sóstenes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nas redes sociais que o País vive uma ditadura. "E tem gente achando que dá para fazer algo contra a ditadura dentro da 'normalidade'. Fecha o Congresso logo, não tem o porquê estar aberto", escreveu na noite de quinta-feira no X.

Na tarde desta sexta-feira, 12, a Primeira Turma do STF formou maioria no plenário virtual para confirmar a decisão de Moraes que determinou a perda do mandato de Zambelli. Votaram nesse sentido o próprio relator, Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Condenada a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, por invasão de sistemas e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a deputada enfrenta o risco de cassação. Desde julho, ela está presa na Itália, para onde fugiu após ser condenada pela Corte.