Funcionários rejeitaram a proposta de ACT apresentada pela PetrobrasFernando Frazão/Agência Brasil
Petroleiros mantêm início da greve nacional dos petroleiros para a segunda-feira
Estatal e trabalhadores não chegaram a um acordo sobre reivindicações referentes ao fundo de pensão
Ministério Público de SP manifesta 'total insatisfação' com atuação da Enel após vendaval
Promotoria de Defesa do Consumidor tem tomado as medidas judiciais cabíveis no sentido de levar a concessionária a ressarcir os prejudicados pelo apagão
Sóstenes chama Moraes de 'ditador psicopata' após STF anular votação que mantinha mandato de Zambelli
Líder do PL na Câmara afirmou que o STF 'não respeita a Constituição'
Após caos de vendaval, forte chuva coloca São Paulo em estado de atenção
Alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas às 15h10
Retirada das sanções dos EUA contra Moraes é grande vitória do Brasil e de Lula, diz Gleisi
Para ministra das Relações Institucionais, decisão do governo norte-americano representa uma derrota para a família Bolsonaro
'Clima de guerra', 'deve ter muita gente preocupada': como a Câmara reagiu à operação da PF
Segundo a Polícia Federal, assessora Mariângela Fialek integra 'estrutura organizada' que atuava 'supostamente' sob as ordens de Arthur Lira
